Câmara Municipal de São Carlos participa da Campanha Outubro Rosa

Em parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal de São Carlos participou na manhã desta terça-feira, 7, de uma ação de conscientização sobre a Campanha Outubro Rosa, uma campanha que tem como objetivo reforçar a importância da saúde da mulher e alertar sobre a prevenção do câncer de mama. Durante a manhã, os vereadores, vereadoras, assessores, estagiários e servidores da Câmara, foram convidados a vestir rosa e, se possível, doar um pacote de fraldas infantis ou geriátricas. As fraldas foram trocadas por camisetas do Outubro Rosa e destinadas a entidades assistenciais, em parceria com o Fundo Social, presidido pela primeira-dama Herica Ricci Donato, e com a Secretaria Municipal de Saúde.

A vereadora Larissa Camargo destacou, “a importância da prevenção nesse mês de outubro e no ano todo”. “Mulheres procurem ajuda, existem serviços e equipamentos preparados para dizer pra você qual é o caminho da prevenção, qual o caminho do cuidado, e nós enquanto mulheres e vereadores também estamos aqui, contem conosco, e vamos prevenir”, declarou.

Já a vereadora Fernanda Castelano salientou que o Outubro Rosa é um momento de conscientizar as mulheres sobre a importância de deixar por um momento de cuidar de todos em volta, e cuidar de si também. “É fundamental fazer o autoexame e procurar o sistema de saúde. Os serviços de saúde estão a disposição para prevenir e se você sentir que tem algo que precisa ser investigada vá ao sistema de saúde, procure uma UBS, uma USF, fale com os agentes comunitários de saúde, porque isso é imprescindível para sua vida, para se manter viva e cuidar de quem você tanta ama”, disse a vereadora. A vereadora Raquel Auxiliadora, também destacou a importância de as mulheres buscarem mais o autocuidado e a prevenção.

A vereadora Cidinha do Oncológico lembrou da importância da realização do autoexame, para a prevenção do câncer de mama, e também agradeceu ao presidente Lucão Fernandes e aos demais vereadores pela iniciativa de se unirem à campanha Outubro Rosa.

A primeira-dama, e presidente do fundo social de solidariedade, Herica Ricci Donato, destacou, além da conscientização, que é muito importante, o fator social da campanha deste ano, com as doações dos kits de higiene, salientando ainda que será realizada uma caminhada, no próximo dia 19 de outubro, às 8h30, no parque do kartódromo.

O presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes agradeceu todos os participantes que se empenharam na ação, os servidores, vereadores e assessores, por aderirem em massa a campanha, que arrecadou 120 pacotes de fraldas.

