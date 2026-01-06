Câmara Municipal de São Carlos entra em recesso legislativo

Câmara Municipal de São Carlos -

A Câmara Municipal de São Carlos está em recesso legislativo, período em que não são realizadas sessões ordinárias no plenário. A pausa nas atividades legislativas segue o calendário oficial da Casa e se estende até o retorno das sessões, marcado para o dia 27 de janeiro de 2026.

Mesmo sem a realização das sessões ordinárias, vereadores e servidores públicos continuam trabalhando normalmente para atender às demandas da população e garantir o andamento das atividades administrativas e institucionais da Casa.

