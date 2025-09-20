Câmara Municipal de São Carlos celebra 160 anos com logo comemorativo e homenagens

A Câmara Municipal de São Carlos completou 160 anos de instalação no dia 15 de setembro. Para marcar a data, foi lançado um logo comemorativo que simboliza a trajetória da Casa Legislativa e o atual momento da cidade, reconhecida nacionalmente como “Capital da Tecnologia e do conhecimento ”.

Instalada em 1865, a Câmara realizou sua primeira sessão na residência do Tenente-Coronel Antonio Carlos de Arruda Botelho, já que não havia sede própria. Nos primeiros anos, as reuniões ocorreram em casas de figuras locais, como o Major Manoel Antonio de Mattos e Carlos Augusto do Amaral. Apenas em 1884 a instituição conquistou seu primeiro prédio oficial. Em 1921, transferiu-se para o Palacete do Conde do Pinhal e, desde 1952, funciona no Edifício Euclides da Cunha.

Ao longo de sua história, a Câmara passou por períodos de interrupção, como no Estado Novo e na ditadura militar, mas sempre retomou suas atividades, reafirmando seu papel para a democracia e o desenvolvimento de São Carlos.

O secretário-geral da Casa, Rodrigo Venâncio, destacou a importância do novo símbolo:

“O novo logo é uma homenagem à trajetória da Câmara e reflete o atual momento de São Carlos, consolidada como polo de conhecimento e tecnologia, com destaque para as universidades e a inovação local.”

O presidente da Câmara, vereador Lucão Fernandes, reforçou o compromisso do Legislativo com a cidade:

“A cidade celebra suas conquistas enquanto fortalece a transparência e a participação cidadã por meio de projetos como o ‘Visite a Câmara’. Assim, a Casa segue contribuindo para o desenvolvimento e o futuro de São Carlos, mantendo-se como pilar central e simbolizando um novo ciclo de inovação.”

A sessão solene marcada para 23 de setembro, às 14h, prestará duas homenagens especiais. O Dr. Edson Fermiano, que presidiu o Legislativo em três gestões (2003-2004, 2007-2008 e 2011-2012), será lembrado por sua contribuição ao fortalecimento da instituição. Também receberão homenagem os vereadores Antônio Carlos Catharino e Azuaite Martins de França, os parlamentares com mais mandatos na história da Casa, somando oito legislaturas. Os atuais vereadores também serão reconhecidos.

Em discurso oficial, o presidente Lucão Fernandes destacou que a celebração vai além de um marco institucional:

“Há 160 anos a Câmara se reúne no exercício da continuidade do processo histórico de construção da nossa querida São Carlos. A confiança do povo, manifestada pelo voto, nos concede o poder de representá-lo. E esse poder é, antes de tudo, uma grande responsabilidade. Agora, olhando para o futuro, sei que esta Câmara continuará cumprindo sua missão de preservar a independência e atender sempre ao interesse público.”

Com esse espírito, a Câmara Municipal de São Carlos reafirma seu compromisso de ser a voz da população, respeitando sua história, valorizando sua tradição e projetando-se para o futuro.

