Câmara Municipal comemora os 50 anos da UFSCar

A Câmara Municipal realizará nesta quinta-feira, 12, às 19h30, no Edifício Euclides da Cunha (Rua Sete de Setembro, 2078, Centro), uma sessão solene comemorativa aos 50 anos da implantação efetiva e início das atividades acadêmicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A celebração remete ao dia 13 de março de 1970, quando a UFSCar iniciou suas atividades nas instalações da antiga Fazenda Trancham (zona norte), recebendo os primeiros 96 alunos para os cursos de Engenharia de Materiais, pioneiro na América Latina, e Licenciatura em Ciências, hoje extinto. A instalação da universidade – primeira e até hoje única federal criada no interior do Estado de São Paulo - foi oficializada pelo General Costa e Silva, segundo presidente do regime militar, por meio do decreto 62.758 de 1968. Atualmente além do campus de São Carlos, a UFSCar mantém campi em Araras (criado em 1991), Sorocaba (2005) e Lagoa do Sino, em Buri (2013).

Na sessão solene, que faz parte da programação comemorativa do Jubileu de Ouro da instituição, o Legislativo Municipal expressará o reconhecimento da coletividade são-carlense à singular trajetória da Universidade, enaltecendo a excelência em ensino e pesquisa e sua relevante contribuição à cultura e ao desenvolvimento humano.

A solenidade, aberta ao público, será transmitida pela TV Câmara (NET Canal 8) e pelo Portal da Câmara (www.camarasaocarlos.sp.gov.br), que pode ser acessado em computadores, tablets e celulares.

