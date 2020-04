Câmara Municipal aprova reajuste dos servidores públicos

Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal aprovou os processos em pauta na sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (1). O vereadores aprovaram o Projeto de Lei No.144, da Prefeitura, que estabelece reajuste dos salários dos servidores públicos municipais diretos e indiretos, incluindo os inativos e pensionistas a partir de 1º de março de 2020, no percentual de 4,01% relativo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período de março de 2019 até fevereiro de 2020, conforme calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também foi aprovado o projeto de lei No. 143 que altera a Lei Municipal nº 16.630/13 fixando o benefício do ticket refeição no valor de R$ 550,00 mensais.

O plenário aprovou ainda o Projeto de Lei No.146, da Mesa Diretora da Câmara, que concede reajuste de salários aos servidores públicos do Legislativo, incluindo inativos e pensionistas, a partir 1º de março de 2020, no percentual de 4,01% relativo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período de março de 2019 até fevereiro de 2020. Os parlamentares apreciaram e aprovaram também, o Projeto de lei No. 145, de autoria da mesa diretora que Altera a Lei Municipal nº 18.549 fixando o benefício do ticket refeição no valor de R$ 550,00 mensais.

Todos os projetos de lei foram aprovados pelo placar de 15 votos favoráveis e um contrário.

