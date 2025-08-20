Câmara Municipal aprova projeto que inclui São Carlos Rodeio Fest no calendário oficial

São Carlos Rodeio Fest acontece em agosto -

A Câmara Municipal aprovou, na tarde desta terça-feira (19), por 10 votos e quatro contrários, o projeto de lei que prevê a inclusão do São Carlos Rodeio Fest no calendário oficial de eventos da cidade. A proposta segue agora para análise do Executivo, que poderá sancionar ou vetar a medida.O projeto é de autoria do vereador Dé Alvim.

Pelo texto, o São Carlos Rodeio Fest será realizado anualmente no mês de agosto, consolidando-se como manifestação cultural, turística, social e econômica de São Carlos.

Em sua última edição, que aconteceu no dia 8/08, 09/08, 15/08/ e 16/08, o evento marcou o retorno dos rodeios ao município após mais de vinte anos, reunindo milhares de pessoas por noite na Avenida Getúlio Vargas, na rotatória da antiga Cardinali. A programação contou com montarias, competições esportivas e shows de artistas de renome nacional, como Luan Santana, Gustavo Lima, Alok, Murilo Huff, Jiraya Uai, Bruno e Denner, Open Farra, Dennis Dj, Bruno Martini e Fred e Fabrício.

Além da dimensão cultural, o PL destaca que São Carlos Rodeio Fest gerou impacto econômico e social. Estimativas apontam público diário superior a 15 mil pessoas, criação de cerca de 800 empregos temporários e movimentação de mais de R$ 3,2 milhões no comércio local.

Aproximadamente 70% dos fornecedores foram da própria cidade.

O evento é totalmente particular, realizado pela MP Promoções, e contou também com atuação conjunta de órgãos municipais para garantir segurança, mobilidade e infraestrutura adequada, reforçando seu caráter de interesse público.

Com a sanção, o São Carlos Rodeio Fest passará a integrar oficialmente o calendário de eventos de São Carlos.



