Câmara Municipal amanhece com pichações: "Bolsonaro Livre"

Prédio da Câmara após pichações - Crédito: Maycon Maximino

O prédio histórico da Câmara Municipal de São Carlos amanheceu nesta segunda-feira (1º) pichado com frases como “Bolsonaro Livre” e “STF ditadura”. As inscrições foram feitas na fachada principal da Casa de Leis, que completa 125 anos e é considerada um dos símbolos arquitetônicos e institucionais do município.

A Guarda Municipal foi acionada nas primeiras horas da manhã após servidores identificarem as pichações ao chegarem para trabalhar. As imagens do vandalismo circulam nas redes sociais e causaram indignação entre moradores e representantes do Legislativo.

Pouco depois do ocorrido, a Câmara divulgou uma nota oficial manifestando veemente repúdio ao ato. No texto, o Legislativo destaca que o edifício faz parte do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade, representando “a trajetória política, democrática e institucional de São Carlos”.

Segundo o documento, ações como essa não podem ser confundidas com liberdade de expressão, pois configuram desrespeito ao bem público, à memória coletiva e à cidadania. A Câmara reforça que defende o debate democrático, mas sempre dentro da legalidade e com respeito aos espaços que pertencem à população.

O Legislativo também solicita que o episódio seja investigado pelas autoridades competentes, com identificação e responsabilização dos autores. A Casa reafirma ainda seu compromisso com a preservação do patrimônio público e com os valores democráticos que representa.

Confira a nota na íntegra ao final da matéria:

Nota da Câmara Municipal de São Carlos

A Câmara Municipal de São Carlos por meio desta, manifesta seu veemente repúdio ao ato de pichação praticado contra o prédio histórico com 125 anos de história.

O edifício da Câmara Municipal é parte integrante do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de nossa cidade, simbolizando a trajetória política, democrática e institucional de São Carlos. Atos de vandalismo como este não se confundem com liberdade de expressão; ao contrário, representam desrespeito ao bem público, à memória coletiva e à cidadania.

Defendemos o diálogo democrático, o debate de ideias e as formas legítimas de manifestação, sempre dentro da legalidade e com respeito aos espaços e bens que pertencem a toda a população. A destruição e a depredação do patrimônio público, além de ilegais, atingem diretamente cada cidadã e cidadão que contribui, com seus impostos, para a preservação desses locais.

Exigimos que o episódio seja devidamente apurado pelas autoridades competentes, com identificação dos responsáveis e aplicação das medidas legais cabíveis.

Reafirmamos nosso compromisso com a defesa do patrimônio público, da memória histórica de São Carlos e dos valores democráticos que a Câmara Municipal representa.

