Câmara mantém veto à lei que proibia uso de aviões para pulverização de agrotóxicos

Avião Ipanema - Crédito: reprodução/Agência Brasil

Por 15 votos a 5 a Câmara Municipal de São Carlos manteve o veto do prefeito Airton Garcia sobre o projeto de lei de autoria do vereador Djalma Nery (PSOL) que proibia o uso de aviões tripulados para a pulverização de agrotóxicos em lavouras no município de São Carlos.

Na justificativa do PL, Djalma Nery argumentou que os danos ambientais, a constante intoxicação de seres humanos já é uma realidade. “No Estado de São Paulo, dados revelam que agrotóxicos associados ao câncer foram lançados de avião sobre os pólos da cana-de-açúcar nas regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e São Joaquim da Barra e Batatais. Para os pesquisadores, 30% dos agrotóxicos aplicados de avião em plantações de cana-de-açúcar de São Paulo têm associação ao desenvolvimento de câncer”.

A votação foi acompanhada por vários funcionários da empresa XMbots que fabrica e revende drones utilizados para a pulverização. Segundo eles, o PL ia contra os interesses da empresa, que poderia ser prejudicada, caso o a lei fosse aprovada.

Do lado de fora do prédio da câmara houve tumulto e a Polícia Militar e a Guarda Municipal precisaram ser acionadas e acompanharam a movimentação à distância. O quarteirão da rua Sete de Setembro entre a avenida São Carlos e a rua Dona Alexandrina precisou ser interditado pelos agentes de trânsito.

O vereador Djalma Nery usou as redes sociais para criticar a manutenção do veto. “Quem perdeu hoje foi a população de São Carlos, que poderia avançar na proteção da saúde, na defesa da natureza e na garantia de empregos, caso nosso projeto que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos com aviões em São Carlos fosse aprovado. Mas a Câmara se acovardou, aceitou o veto do executivo, e mostrou de que lado está. E não é o da população”.

Confira como votou cada vereador

Favor do veto

André Rebello (União Brasil)

Azuaite Martins de França (Cidadania)

Bruno Zancheta (PL)

Dé Alvim (Solidariedade)

Elton Carvalho (Republicanos)

Fábio Zanchin (MDB)

Gustavo Pozzi (PL)

Lucão Fernandes (MDB)

Malabim (PTB)

Moisés Lazarine (União Brasil)

Robertinho Mori (União)

Sérgio Alves Rocha (PTB)

Thiago de Jesus (Cidadania)

Tiago Parelli (Progressistas)

Ubirajara Teixeira (PSD)

Pela derrubada do veto

Cidinha do Oncológico (PP)

Dimitri Sean (PDT)

Djalma Nery (PSOL)

Laíde das Graças Simões (PSDB)

Raquel Auxiliadora (PT)

Com informações do https://contraosagrotoxicos.org/vereador-lanca-peticao-em-apoio-a-sancao-da-lei-que-proibe-a-pulverizacao-aerea-de-agrotoxicos-em-sao-carlos-sp/#:~:text=No%20dia%2029%20de%20agosto,com%20aeronaves%20tripuladas%20na%20cidade.

Leia Também