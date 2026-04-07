Câmara homenageia Tenente-Coronel Cardeal com Moção de Congratulações

O tenente coronel Alexandre Cardeal: Moção foi apresentada pelo vereador Bruno Zanchetta (REPUBLICANOS) e, além da aprovação unânime, recebeu a assinatura de todos os 21 vereadores da Câmara Municipal de São Carlos - Crédito: SCA

A Câmara aprovou, nesta terça-feira, 7 de abril, por unanimidade, uma Moção de Congratulações ao tenente-coronel César Alexandre Januário Alves Cardeal, que encerra seu ciclo à frente do 38º Batalhão da Polícia Militar, com sede em São Carlos.

O documento enfatiza a carreira de trabalho policial, destacando que ele atuou com ética, inteligência e muito empenho e que, com tais atributos, conseguiu reduzir a criminalidade e proteger a sociedade nos sete municípios da região.

A Moção foi apresentada pelo vereador Bruno Zanchetta (REPUBLICANOS) e, além da aprovação unânime, recebeu a assinatura de todos os 21 vereadores da Câmara Municipal de São Carlos.

Sob o comando do tenente-coronel Cardeal, o 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), com sede em São Carlos/SP, foi premiado no 21º Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ), no Grau Bronze, conforme anunciado em meados de novembro de 2025. O prêmio destaca a excelência na gestão pública e as boas práticas administrativas e operacionais da unidade.

A honraria foi entregue ao comandante do 38º BPM/I, tenente-coronel PM Cardeal, na capital paulista. Ele estava acompanhado por integrantes do batalhão, incluindo o major PM Gonzalez, o 1º tenente PM Carini e praças (2º sargento Abreu, cabo Marques e cabo Silas).

O 38º BPM/I atua em sete municípios da Região Central do Estado de São Paulo. O Prêmio Polícia Militar da Qualidade valoriza o empenho na melhoria dos serviços prestados à população e o aumento da segurança. O batalhão foi parabenizado pelo Comando-Geral da PMESP pela eficiência e pela gestão focada em resultados.

Leia Também