Câmara de São Carlos celebra 160 anos com homenagens a vereadores e ex-presidentes

A Câmara Municipal de São Carlos comemorou, nesta terça-feira (23/9), seus 160 anos de história em uma cerimônia marcada por homenagens a figuras de destaque da política local. O prefeito Netto Donato participou da solenidade e ressaltou o papel do Legislativo na consolidação da democracia e no desenvolvimento do município.

Homenageados

Entre os destaques, os vereadores Antônio Carlos Catarino e Azuaite Martins de França foram homenageados pelos oito mandatos que cada um já exerceu, os maiores da história da Casa. Também foi prestada homenagem póstuma à vereadora Diana Cury, primeira mulher a presidir o Legislativo, representada pelas filhas, Cyntia e Cláudia Cury.

O ex-presidente da Câmara, Edson Fermiano, foi lembrado por sua atuação em três gestões (2003-2004, 2007-2008 e 2011-2012). Os atuais parlamentares também receberam reconhecimento pelo trabalho realizado.

O papel do Legislativo

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, abriu a solenidade destacando a relevância do Parlamento municipal.

“São 160 anos de debates, embates, consensos e conquistas. A Câmara é parte fundamental da construção da nossa cidade”, afirmou.

Ele também reforçou o legado da vereadora Diana Cury.

“Seu trabalho foi marcante e inspirador. Hoje, ao homenagearmos sua memória, reafirmamos o compromisso com a representatividade e o respeito à história da nossa cidade”, disse.

Discurso do prefeito

Netto Donato relembrou sua passagem pela Câmara como diretor legislativo e administrativo, experiência que considera decisiva para sua formação política.

“Poder voltar a esta Casa enquanto prefeito é de grande valia. Parte do que eu sei da política aprendi aqui, nos sete anos e cinco meses em que atuei como servidor do Legislativo”, destacou.

O prefeito também ressaltou a importância da união entre os Poderes.

“Independente de partido ou quantidade de votos, os 21 vereadores representam o povo. Enfrentam críticas, têm vida difícil, mas sustentam a democracia. Tenho muito respeito por todos e a certeza de que sem o Legislativo, o Executivo não funciona”, afirmou.

Ao final, Netto fez questão de mencionar os homenageados e reforçar a relevância da Câmara para o futuro da cidade.

“Catarino e Azuaite têm um legado que ajudou a construir São Carlos. E à vereadora Diana Cury, minha gratidão eterna: foi ela quem fez minha primeira filiação partidária e foi minha primeira candidata a vice-prefeita. A Câmara é a voz do povo e, com a união de todos, São Carlos está prestes a receber importantes investimentos no combate às enchentes”, concluiu.

