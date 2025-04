Câmara de São Carlos aprova mudança de nome da Guarda Municipal para Polícia Municipal

Novas viaturas guarda municipal -

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou, na sessão desta terça-feira (15), o projeto de lei que altera a nomenclatura da Guarda Municipal para Polícia Municipal. A proposta, de autoria do vereador Gustavo Pozzi (PL), foi aprovada por 13 votos favoráveis e 4 contrários. O projeto agora segue para sanção do prefeito Netto Donato.

A proposta gerou debates no plenário. Parlamentares favoráveis argumentaram que a mudança valoriza os agentes da corporação e reconhece o papel que eles já exercem na segurança pública do município. Já os vereadores contrários. Lineu Navarro (PT), Raquel Auxiliadora (PT), Djalma Nery (PSOL)e Larissa Camargo (PCDOB) levantaram preocupações sobre a ilegalidade do PL perante a decisão do STF. Além disso, Djalma alegou que faltou diálogo com os agentes da GM.

Gustavo Pozzi defendeu que a medida é uma forma de fortalecer a identidade da corporação. A votação foi acompanhada pelo comandante da GM, Célio Ramos, e guardas municipais.

A Guarda Municipal de São Carlos, que tem 143 agentes, foi criada em 2001 e atua na proteção de bens, serviços e instalações do município, além de colaborar com ações de segurança e fiscalização.

