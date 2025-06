Câmara de São Carlos abre consulta pública sobre o uso de veículos de tração animal

Carroça - Crédito: agência Brasil

A Câmara Municipal de São Carlos lançará, nesta terça-feira (10), às 12 horas, uma consulta pública para coletar a opinião da população sobre o uso de veículos de tração animal no município. A iniciativa visa abrir um diálogo com os cidadãos a respeito da circulação de carroças e charretes puxadas por animais como cavalos, burros e jumentos, especialmente nas áreas urbanas da cidade.

Ainda presente em algumas regiões de São Carlos, a prática dos veículos de tração animal gera debates importantes que envolvem desde o bem-estar dos animais até questões de segurança no trânsito, aspectos de tradição cultural e as condições de trabalho dos envolvidos. Por essa razão, a consulta pública foi idealizada para fornecer subsídios à criação de políticas públicas que busquem um equilíbrio entre os direitos dos animais e os fatores sociais atrelados a essa atividade.

O vereador Elton Carvalho (Republicanos), propositor da consulta, esclarece que a iniciativa é muito importante para a comunidade. “Nosso mandato é ligado à questão da proteção animal, uma cidade moderna e transparente, é aquela que respeita diretamente os seres humanos e também os animais, pois eles são nossos companheiros de vida e merecem um tratamento adequado, por isso a presente consulta pública tem um papel relevante neste momento”, afirmou.

Diálogo aberto e transparente

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, ressaltou a importância da participação popular. "Queremos construir um diálogo transparente e respeitoso com a população. Esta é uma oportunidade para que cada cidadão contribua com ideias e opiniões que possam orientar decisões futuras do poder público", afirmou.

A consulta estará disponível a partir de 10 de junho de 2025 até 30 de junho de 2025. Para participar, os moradores de São Carlos devem acessar o sistema online da Câmara através do link: https://app.consultapublica.com.br/15.

Como participar

A participação é simples e aberta a todos os residentes de São Carlos:

Acesse o site oficial da Câmara: www.camarasaocarlos.sp.gov.br;

Clique no banner do sistema de consulta pública;

Preencha o formulário com sua opinião e sugestões.

No formulário, os participantes serão questionados se são a favor ou contra o uso de animais para tração (como puxar carroças, charretes ou transportar cargas pesadas) e terão um espaço para desenvolver livremente suas opiniões sobre o tema, com um limite de duas laudas.

Todas as contribuições serão cuidadosamente analisadas por comissões técnicas da Câmara e poderão ser utilizadas como base para futuras propostas legislativas e ações administrativas. A Câmara Municipal de São Carlos convida a todos a participar e ajudar a construir uma cidade mais justa, humana e consciente.

