Câmara aprova suplementação orçamentária para construção de acesso no Buritis

Crédito: Divulgação

Na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (10) os vereadores aprovaram em regime de urgência o Projeto de Lei (PL) que suplementa R$ 1,52 milhão no orçamento municipal para a construção do acesso ao loteamento Quinta dos Buritis, localizado no quilômetro 243,5 da rodovia Thales de Lorena Peixoto, que liga São Carlos a Ribeirão Preto.

Com a aprovação, o legislativo autorizou a Prefeitura a abrir a licitação e executar a obra, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. “Este é um processo que se arrasta há anos. Agora estamos prestes a abrir a licitação”, comemora Roselei Françoso (MDB), vereador que mora no loteamento e que esteve à frente das ações.

Antes, faltava a aprovação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que se arrastou por meses até sair em novembro de 2019. Logo após a Cetesb conceder a licença, Roselei agendou reuniões com diversas Secretarias Municipais para a contratação do projeto executivo. “O projeto foi pago com recursos da Associação e de minhas emendas parlamentares e teve total apoio do secretário de Habitação, João Muller”, lembra o parlamentar.

De acordo com Roselei, a obra é fundamental não só para atender os moradores do Buritis, mas, também aos novos loteamentos que serão construídos na região. “A região está em desenvolvimento e muitas pessoas irão morar por lá”, observa.

Os recursos suplementados ao orçamento são oriundos de desapropriações feitas pela Prefeitura e pagas pela Arteris. A construção do acesso foi determinada pela Justiça depois de Ação Civil Pública movida pela Associação de Moradores e pelo Ministério Público.

“Finalmente chegou o momento de abrir a licitação, última etapa antes do início das obras”, destacou Roselei. De acordo com o parlamentar, com a aprovação desta terça-feira a Secretaria de Trânsito irá encaminhar o processo para a licitação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também