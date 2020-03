Câmara aprova R$ 350 mil para construção de novo Camelódromo

Crédito: Arquivo SCA

Os vereadores aprovaram na sessão desta terça-feira (17) um crédito no valor de R$ 350 mil para a reforma do Camelódromo da Baixada do Mercado Municipal. O vereador Rodson Magno (PSDB) foi quem solicitou ao prefeito Airton Garcia e ao secretário Trânsito de Transporte, Coca Ferraz.

Rodson pediu à Prefeitura transferir Camelódromo de local. Atualmente onde está o conjunto de lojas será um estacionamento e, ao lado, onde estão os taxistas, a Prefeitura construirá um novo conjunto de lojas, integradas com o sistema de transporte, ressaltou o vereador.

“O camelódromo existe mais de 11 anos e até hoje nunca se teve uma reforma. Aproveitando que vai fazer uma revitalização da Baixada do Mercadão, eu pedi que fosse incluído o Camelódromo”, afirmou o vereador tucano.

Além de ganhar um novo espaço, o camelódromo terá rampas de acessibilidade.

