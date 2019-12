Câmara aprova projeto de lei que autoriza merenda escolar durante as férias em São Carlos

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

Os vereadores da Câmara de São Carlos aprovaram na sessão ordinária desta terça-feira (17) um projeto de lei que autoriza 20 escolas municipais fornecerem merenda escolar no período de férias. A lei está prevista para entrar em vigor já nas férias de janeiro.

O projeto de lei foi proposto pelo vereador Daniel Lima (PSB) e preconiza que a Prefeitura ofereça café da manhã, almoço e café da tarde paras as crianças.

“Eu, o prefeito Airton Garcia e os secretários Nino (Educação) e o Paraná (Agricultura) estávamos preocupados com relação à segurança alimentar das crianças no período de férias nas escolas. A exemplo de escolas de outras cidades , que com muito sucesso oferecem merendas no mesmo período, São Carlos contemplará, a partir do ano que vem, algumas escolas”, afirmou o vereador.

Lima disse que foi feita uma pesquisa para selecionar as escolas que vão ser contempladas com a merenda.

“Foi feito um levantamento preliminar nos bolsões de vulnerabilidades da cidade e foram identificadas 20 escolas que centralizarão a alimentações de todos os alunos da rede municipal”. O parlamentar não divulgou os nomes das escolas.

O vereador ainda salientou que vai viabilizar toda questão processual para que as crianças sejam contempladas nas férias de janeiro.

“As férias têm que ser um momento de tranquilidade para os pais, não de preocupação, porque a fome não tira férias”.

IBATÉ

O município de Ibaté tornou-se referência nacional em criar o projeto merenda na escola em 2008.

Em Ibaté, a merenda nas férias é servida por três escolas municipais, que juntas reúnem 1700 crianças, entre 04 e 11 anos e quase metade dos alunos aproveitam para comer. Os funcionários servem 800 refeições por dia. Tudo é preparado pela equipe de servidores da própria prefeitura, que não descansa nem nas férias da garotada e o cardápio é balanceado para garantir as necessidades nutricionais das crianças.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também