CÃ¢mara aprova obra de R$ 150 milhÃµes para conter enchentes em SÃ£o Carlos

A Câmara Municipal aprovou, na tarde desta terça-feira, 24 de março, com 4 abstenções, um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a firmar convênio com o governo estadual para obras e serviços de drenagem, principalmente na ampliação do Reservatório Simeão, mais conhecido como Piscinão da Travessa 8.

Embora não conste no texto do projeto, o governo municipal assegura que o investimento do governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística com participação da SP-Águas e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) será de um montante entre R$ 130 e R$ 150 milhões.

As licitações serão realizadas pelo governo estadual e todas as contratações de obras e empresas também ficarão a cargo do Palácio dos Bandeirantes. A obra será uma das maiores da história no combate às enchentes em São Carlos.

A parceria foi defendida por vereadores da bancada governista. O líder do governo, Gustavo Pozzi (PP). “O prefeito Netto Donato vai ser o prefeito que vai ficar conhecido como o prefeito que acabou com os problemas das enchentes em São Carlos. Com a parceria com o governador Tarcísio ele vai ficar para a história. No domingo o prefeito entregou o projeto ao presidente Lucãocom a presença de todos os vereadores da bases. Assim, os comerciantes da baixada vão poder trabalhar sem ficar preocupados a cada vez que o tempo fecha”.

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes (PP) destacou que obra será muito importante para São Carlos e para acabar com o drama das enchentes, que têm causado enormes prejuízos para a cidade, principalmente para os comerciantes da Baixada do Mercado Municipal. “A ação do governo estadual é importante. Quantas lojas não tivemos fechadas, quantas famílias não foram mutiladas com dívidas até hoje por causa das enchentes?”, indagou ele.

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