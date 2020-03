Calourada Solidária: Trote Solidário da UFSCar conta com doação de sangue e arrecadação de mechas

No ano de 2019 foram arrecadadas cerca de 300 mechas de cabelo que foram destinadas à Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer e também ao Hospital do Câncer de Jaú para que sejam confeccionadas perucas para pessoas em tratamento do câncer. A atividade ocorre junto de outras atividades que marcam o início do ano letivo dos calouros.

Anualmente, a UFSCar recebe cerca de 3 mil novos alunos que passarão cerca de 4 anos ou mais de suas vidas cursando diversos cursos oferecidos pela universidade. Nessa primeira semana são oferecidas algumas atividades para recepcionar os ingressantes como palestras, caminhadas, apresentação de espaços da universidade, gincanas, entre outras atividades que visa familiarizar o calouro com o ambiente que frequentará pelos próximos anos.

Com a proposta de trazer uma atividade de cunho social e com o intuito de disseminar boas ações entre os alunos a Associação Atlética Acadêmica da Universidade Federal de São Carlos traz a proposta da campanha “Calourada Solidária - Trote Solidário da UFSCar” que neste ano contará com arrecadações de cabelo, doação de sangue, alimentos, ração, roupas e itens de higiene pessoal que serão destinados a instituições como a Rede Feminina São-Carlense de Combate ao Câncer, Hospital do Câncer de Jaú, Grupo Pró Animal, Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

Um ônibus cedido pela SUZANTUR em parceira com a Associação Atlética Acadêmica sairá do ginásio da UFSCar sentido a Santa Casa para doação de sangue, o horário de saída está marcado para às 10h30 da manhã do dia 11/03, e o percurso para quem realizar a doação será gratuito. Os requisitos para a doação de sangue são:

Documento com foto

Estar bem alimentado

Pesar no mínimo 50kg.

Ter entre 16 e 60 anos,

Respeitar o intervalo de doação

Para consultar impedimentos de doação acesse: https://bit.ly/2IASY1k

Doações de cabelos serão nas seguintes datas:

Cortes de cabelo gratuitos serão realizados dia 11/03 das 14:00 às 18h00 ao lado do ginásio na UFSCAR

Para a doação de cabelo é necessário ter no mínimo 12 cm de comprimento e de preferência que estejam lavados e secos, e o cabelo pode conter qualquer química.