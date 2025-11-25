Enfrentando calote de R$ 200 milhões por parte dos consumidores, SAAE anuncia Refis

Derike Contri, presidente atual do SAAE - Crédito: divulgação

Com uma inadimplência de R$ 200 milhões, o SAAE está anunciando o PRD (Programa de Renegociação de Dívidas), que nada mais é do que um Refis. A novidade foi divulgada na manhã desta terça-feira, 25 de novembro, pelo diretor-presidente da autarquia, Derik Contri, durante o Jornal da Manhã, da Jovem Pan.

Derik afirmou que o Refis do SAAE será diferente, oferecendo um prazo de até 240 meses, ou 20 anos, para os devedores zerarem seus débitos. Ele destaca que a expectativa é conseguir arrecadar pelo menos 20% do total do calote, ou seja, algo em torno de R$ 40 milhões. “Todos os recursos que obtivermos com este PRD serão aplicados em investimentos no sistema de captação, tratamento e abastecimento de água e no saneamento básico em geral”, explica.

Ele esclareceu que a inadimplência inclui desde consumidores da tarifa social até grandes devedores, que geralmente são empresas ou entidades públicas. “Cerca de 23,97% devem entre R$ 10 e R$ 9.999,00. Este público acumula uma dívida de R$ 32 milhões.”

Segundo ele, a maior parte dos devedores, com as regras do Refis, vai pagar mensalidades de R$ 37. Ele afirma que é a favor de se criar vantagens para os bons pagadores, mas também diz que não se deve esperar do SAAE novos Refis após este. Segundo ele, dadas as facilidades de prazos e, consequentemente, de mensalidades de valores baixos, não é objetivo do atual governo conceder novos Refis dentro do atual mandato.

