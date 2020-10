Calor não dá trégua e clima desértico continua nos próximos dias

Crédito: Divulgação

Segunda-feira (05/10)





Frente fria desloca-se do litoral paulista, mas sua proximidade e os ventos úmido do oceano ainda causam muita nebulosidade e previsão de chuvas fracas e isoladas, principalmente nos setores sul e leste do estado de São Paulo. Demais regiões, céu com poucas nuvens a parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas em elevação.





Terça-feira (06/10) a Quinta-feira (08/10)

Massa de ar seco deixará o Tempo com predomínio de sol e com poucas nuvens em todo o estado de São Paulo. As temperaturas estarão bastante elevadas e com baixos índices de umidade do ar, especialmente durante o período da tarde.

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também