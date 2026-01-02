Calor intenso lota parques aquáticos de clubes de toda a região

Piscinas: fugindo do calorão, população se ganha nos parques aquáticos para se refrescar - Crédito: agência Brasil

O calor intenso das últimas semanas está lotando piscinas e parques aquáticos, especialmente em clubes e locais de lazer, pois são destinos populares para se refrescar e se divertir durante ondas de calor. As agremiações de toda a região vêm atraindo grande público em busca de alívio e lazer aquático, com notícias e vídeos comprovando essa lotação em diversas regiões do Brasil.

Na região de São Carlos, não é diferente. No Country Clube, localizado às margens da Rodovia Washington Luís, as piscinas chegaram a receber mil pessoas por dia nesta semana. “Mesmo com muita gente viajando, o parque aquático está muito cheio. É muita gente fugindo do calorão”, afirma o presidente do clube, José Cobra Poiani.

Em Porto Ferreira, no Porto Ferreira Futebol Clube, a situação é bastante parecida. A demanda pelo balneário cresceu 100% de uma semana para cá. O presidente da agremiação, Sebastião Donizete Maganim, destaca que há um salto de pelo menos 100% na demanda normal pelas piscinas. “Nosso parque aquático está cheio todos os dias, com cerca de 400 a 500 pessoas se refrescando”, garante. Maganim lembra que até alguns dias atrás havia uma variação climática. “Tivemos dias de dezembro em que houve chuva e frio, e agora o clima se estabilizou com muito calor.”

No tradicional CERD (Clube Esportivo e Recreativo de Descalvado), em Descalvado, o aumento da demanda pelo parque aquático foi de 30% neste verão. A informação é oficial da direção do clube.

A demanda pelos parques aquáticos cresce porque esses locais oferecem alívio imediato das altas temperaturas, sendo uma forma divertida de se refrescar. Atrações como toboáguas, piscinas de ondas e áreas infantis atraem famílias e grupos de amigos.

Além disso, os períodos de calor coincidem com férias escolares e finais de semana, aumentando a procura por esses locais.

Dicas para o calor:

• Hidrate-se: beba muita água.

• Protetor solar: use FPS 30 ou superior e reaplique a cada duas horas.

• Roupas leves: prefira tecidos claros e soltos.

• Busque sombra: chapéus e óculos de sol ajudam.

• Alimentação leve: frutas e saladas são boas opções.

