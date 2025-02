Céu na cidade na tarde de hoje -

São Carlos enfrenta uma quinta-feira (19) de calor extremo. De acordo com a Defesa Civil, os termômetros registraram 36ºC às 16h40, mas a sensação térmica chegou a 43ºC.

A previsão do tempo indica que as altas temperaturas devem continuar pelo menos até sábado (21), com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. Especialistas recomendam hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia.

