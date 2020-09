Calor diminui um pouco, mas temperaturas voltam a subir a partir de quarta-feira

Crédito: 4Fly Imagens Aéreas | www.4flyonline.com.br

Segunda-feira (14/09) e Terça-feira (15/09)







Uma nova frente fria desloca-se pelo oceano Atlântico e atinge o litoral de São Paulo a partir da tarde de segunda-feira. Portanto, a previsão é de céu nublado com chuvas fracas na faixa leste do estado (litoral e capital). Nas demais regiões, o Tempo segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. As temperaturas entrarão em ligeiro declínio, ventos estarão variáveis, moderados e com rajadas ocasionais.

Quarta-feira (16/09) e Quinta-feira (17/09)

Com o deslocamento da frente fria para o alto mar, o Tempo volta a ficar estável em todo o estado de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens. Temperaturas em elevação.

IPMET

