Calor deve diminuir um pouco neste sábado com aproximação de frente fria

Sexta-feira (02/10)

Massa de ar seco atua no estado de estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens . Temperaturas elevadas e baixos valores de umidade relativa do ar no período da tarde.

Sábado (03/10)

Nova frente fria aproxima-se do estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e ocasionando chuvas isoladas na região sul e na faixa leste do estado, no decorrer do dia. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas com leve declínio.

Frente fria desloca-se pelo litoral paulista, causando muita nebulosidade e chuvas isoladas na região sul e na faixa leste do estado de São Paulo. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas em elevação a partir da segunda-feira.

