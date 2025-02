Segunda-feira (10/02) a Quarta-feira (12/02)

Manhã com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva para o estado de São Paulo. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta em algumas regiões do estado e há previsão de pancadas de chuva isoladas, algumas com forte intensidade, devido ao aquecimento diurno. As temperaturas seguem elevadas. (IPMET)