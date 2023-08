Calor continua nesta quinta e sexta-feira; frente fria é prevista para chegar ao estado no final de semana

Massa de ar seco mantém o Tempo estável, com predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo. As temperaturas seguem elevadas, mas são previstas chuvas pontuais ao longo do dia em algumas regiões paulistas.

Sexta-feira (25/08)

Tempo estável na maior parte do estado de São Paulo. Contudo, uma nova frente fria aproxima-se do litoral paulista no decorrer da sexta-feira, causando aumento da nebulosidade e chuvas isoladas, principalmente no sul e na faixa leste. Temperaturas elevadas.

Sábado (26/08) e Domingo (27/08)

A frente fria chega ao litoral de São Paulo, deslocando-se durante o final de semana pelo estado. Com isso, o Tempo ficará nublado e com chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no sul e na costa leste. Temperaturas declinam em todo o estado paulista.

IPMET

