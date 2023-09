Calor continua forte e há previsão de chuva para os próximos dias

Sol e calor - Crédito: Freepik

Segunda-feira (25/09) e terça-feira (25/09)

Céu claro a parcialmente nublado na maior parte do estado de São Paulo, com aumento de nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas, na região sul e faixa leste do estado de São Paulo, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, altura do litoral paulista. Temperaturas permanecem elevadas.

Quarta-feira(26/09)

A presença de um sistema de baixa pressão agregado a frente fria no oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, aumenta a condição de instabilidade, causando áreas de chuvas isoladas, com intensidades moderadas a fortes em várias regiões paulistas, principalmente na faixa leste. As temperaturas continuam elevadas.

