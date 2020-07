Calor continua e não há previsão de chuva para os próximos dias

Massa de ar mais seco continua atuando no estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com céu com poucas nuvens no e sem previsão de chuva. Temperaturas em elevação.

Quarta-feira (29/07) e Quinta-feira (30/07) Nova frente fria desloca-se pelo oceano, próximo ao litoral do estado de São Paulo, ocasionando aumento da nebulosidade e com previsão de chuvas fracas na região sul e na faixa leste do estado. Demais regiões, não haverá mudanças significativas nas condições do Tempo, que segue com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis.