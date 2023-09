Calor continua e há previsão de pancadas de chuvas

Calor - Crédito: Agência Brasil

Segunda-feira (18/09) e terça-feira (19/09)



Sistema de baixa pressão no continente, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo, que ocasionará pancadas de chuva isoladas em alguns municípios do estado, principalmente no período da tarde. Temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar durante a tarde.

Quarta-feira (20/09) até sexta-feira (22/09)



Tempo estável no estado de São Paulo, devido a intensificação de uma massa de ar mais seco. Tendência de céu claro a poucas nuvens e sem chuva em todas as regiões paulistas durante o período. Temperaturas seguem elevadas.

IPMET

