Calçada em más condições causa queda de mulher no Bicão

Crédito: arquivo pessoal

Uma mulher precisou ser socorrida pelo SAMU na manhã desta segunda-feira (5) após sofrer uma queda na calçada do Parque do Bicão.

Uma vizinha que entrou em contato com o São Carlos Agora encaminhou fotos de como se encontra a situação no local. Ela pede providências por parte do poder público municipal, já que as pedras da calçada estão se soltando, levando perigo aos pedestres que por ali passam diariamente.

