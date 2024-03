Caixa Econômica realiza nova etapa do projeto de pós-ocupação do Planalto Verde

Casas populares - Crédito: divulgação

A Caixa Econômica Federal (CEF) com apoio da Progresso e Habitação São Carlos (PROHAB), está realizando mais uma etapa do projeto técnico social pós-ocupação do Residencial Planalto Verde. Neste sábado (23/03), a partir das 16h30, na sede do Projeto CorAção, localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 710, serão entregues kits esportivos para aulas de skate e de futsal que serão oferecidas para os mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa I, por meio desse projeto.

Pelo pós-ocupação são realizadas ações educativas, esportivas e de política social de planejamento, articulação, integração dos serviços públicos e principalmente o trabalho direto com a população.

Esse ano estão sendo oferecidas, dentro do projeto da CEF, vagas para cursos de Futsal, Street Dance, Skate, além de vagas para grupos de crianças e grupo de mulheres.

Para o curso de Futsal estão sendo oferecidas 60 vagas e podem participar crianças de 7 a 12 anos; para Street Dance são 40 vagas para adolescentes com 14 anos ou mais e para o Skate estão disponíveis 20 vagas também para crianças de 7 a 12 anos. Além disso serão montados os grupos de crianças (atividades lúdicas e reforço escolar) e de mulheres (artesanato e atendimento psicossocial).

As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas no Projeto CorAção, localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 710, as segundas e quartas-feiras das 8h às 10h ou das 13h30 às 16h. Para efetuar a matrículas é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Os cursos têm duração de 6 meses e os inscritos receberão kits com material.

Segundo o presidente da PROHAB São Carlos, a Caixa Econômica também orienta os mutuários sobre adequações, manutenção e preservação da moradia, até aspectos como direitos e deveres, planejamento e gestão do orçamento familiar. “Quanto aos cursos para crianças e adolescentes a prioridade é para os filhos de mutuários do Planalto Verde, porém, sobrando vagas, podem participar moradores dos bairros do entorno”, finaliza Rodson Magno.

O Residencial Planalto Verde, com 806 casas, foi inaugurado em outubro de 2015, no prolongamento da avenida Regit Arab, no bairro Cidade Aracy.

