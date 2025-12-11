CAIC de São Carlos é reconhecido pelo Programa Estadual de Controle da Tuberculose

O Centro de Atendimento de Infecções Crônicas Ana Claudia Lucato Cianflone (CAIC), de São Carlos, recebeu o certificado de premiação do Programa Estadual de Controle da Tuberculose de São Paulo, concedido pela Secretaria de Estado da Saúde. O reconhecimento destaca o desempenho da unidade nas ações de vigilância e cuidado realizadas ao longo de 2024.

A premiação foi concedida porque o CAIC atingiu a meta de investigar mais de 70% dos contatos de casos de tuberculose, conforme estabelecido pelo programa estadual — um indicador essencial para o controle da doença e para a proteção da saúde pública.

A investigação de contatos é considerada uma das estratégias mais eficazes no combate à tuberculose. Quando uma pessoa é diagnosticada com a forma pulmonar ou laríngea, todos que convivem de maneira próxima com ela podem estar expostos à infecção. Identificar e avaliar esses contatos rapidamente é fundamental para interromper a transmissão e reduzir o avanço da doença na comunidade.

Esse trabalho permite detectar casos ainda no início, evitando agravamentos, além de identificar pessoas com infecção latente, que não apresentam sintomas, mas têm risco de adoecer futuramente. A partir dessa avaliação, é possível oferecer tratamento preventivo, especialmente a grupos vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, imunossuprimidos e pessoas vivendo com HIV.

A conquista reforça o empenho da equipe multiprofissional do CAIC e da Secretaria Municipal de Saúde, além do impacto positivo das ações desenvolvidas no município, que fortalecem a prevenção e garantem cuidado integral aos pacientes.

O certificado foi entregue ao enfermeiro Luiz Henrique de Oliveira, que representou o CAIC na cerimônia. A supervisora da unidade, Cíntia Ruggiero, celebrou o resultado. “Esse resultado é fruto de um trabalho incansável. Nossa equipe se dedica diariamente para garantir que os contatos sejam investigados com responsabilidade e cuidado. É gratificante ver que esse empenho contribui para salvar vidas”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, também destacou o reconhecimento. “O trabalho do CAIC é exemplar e mostra como a integração entre vigilância e assistência pode gerar resultados concretos. Esse reconhecimento estadual reforça que estamos no caminho certo e que São Carlos é referência no controle da tuberculose”, disse.

A premiação foi entregue durante a abertura do Simpósio Vigilância em Saúde em Movimento (VIMSP), realizado na semana passada, em São Paulo, que reuniu profissionais, pesquisadores, gestores, estudantes e lideranças de diversas áreas para promover reflexão e integração de saberes.

