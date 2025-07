Café Paliativo promove debate sobre qualidade de vida e cuidados de saúde na UFSCar

Café Paliativo visa o diálogo e troca de experiências voltado a profissionais da saúde, estudantes e comunidade em geral - Crédito: Divulgação

Em um momento em que o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas tornam cada vez mais urgente a humanização da assistência em saúde, os cuidados paliativos surgem como uma abordagem fundamental. Voltada à melhoria da qualidade de vida de pacientes com doenças graves e de seus familiares, essa prática prioriza o alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, respeitando a dignidade da pessoa em todas as fases da doença.

Reconhecendo a importância deste tema, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), em parceria com diversas instituições, promove o evento "Café Paliativo", um espaço de diálogo e troca de experiências voltado a profissionais da saúde, estudantes e comunidade em geral.

No próximo dia 5 de julho, sábado, o evento será realizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), das 9h às 12h, no Auditório do Departamento de Terapia Ocupacional. A iniciativa é organizada pelas coordenadoras do Coletivo de Cuidados Paliativos de São Carlos, Juliana Menegussi e Tatiana Bombarda, com a presença de representantes da Academia Estadual de Cuidados Paliativos de São Paulo (AECP/SP).

“A programação começa com uma recepção acompanhada de café e uma breve apresentação das ações de ensino, pesquisa, extensão e assistência realizadas na UFSCar. Em seguida, será discutido um caso clínico real, que envolveu a transição de um paciente entre serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e a saúde suplementar domiciliar, com participação da USE/UFSCar e da Unimed São Carlos. O evento busca fortalecer redes de apoio e capacitação entre profissionais e ampliar o acesso à assistência paliativa de qualidade. A entrada é gratuita e aberta ao público interessado”, informou ao São Carlos Agora, a médica paliativista Laura Tavares

