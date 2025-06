“Café na Passarela” para pedestres e ciclistas acontece nesta terça na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

A Ecovias Noroeste Paulista promoverá, na terça-feira (17/06), a ação “Café na Passarela”, das 7 às 9 horas, na milha 233, da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP). A iniciativa tem como objetivo orientar pedestres e ciclistas que utilizam a passarela para atravessar a rodovia.

De forma educativa, profissionais de transporte levarão informações para pedestres e ciclistas que passam pelo local, principalmente, sobre como e por que se deve transportar uma rodovia específica.

O “Café na Passarela” é uma das ações de segurança viária realizadas, periodicamente, pela Ecovias Noroeste Paulista. Em atividades como esta também são distribuídos panfletos com outras orientações e um kit com lanche, fruta e suco. Ciclistas também criaram um colete refletivo em X e dicas de uso para aumentar a visibilidade quando em trânsito.

Segurança de pedestres

A Ecovias Noroeste Paulista orienta para que os pedestres sempre utilizem a passarela mais próxima e que, em hipótese alguma, façam uma travessia pela rodovia. Em uma estrada, a visão do pedestre é mais ampla, o que pode dar a falsa sensação de que dará tempo de atravessar. Porém, os veículos sempre dependem de alta velocidade. Essa combinação pode ser fatal.

Outra orientação importante é não usar rodovia ou o acostamento para fazer exercícios e nem para esperar ônibus. O pedestre deve sempre aguardar atrás da mureta, no local indicado e distante da pista.

Segurança de ciclistas

A bicicleta também é um veículo e, por isso, deve obedecer às normas e sinalização das rodovias. O ciclista deve manter uma distância segura de pelo menos 1,5m à frente, atrás e nas laterais de outros veículos. É fundamental utilizar equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras, buzina e lanternas. Outra recomendação importante é pedalar sempre no sentido do fluxo da via, evitando o contramão.

A manutenção preventiva também é essencial: correntes e freios devem ser revisados periodicamente. Os pneus devem estar sempre bem calibrados. Seja de dia ou de noite, o uso do colete reflexivo é indispensável, pois aumenta a visibilidade do ciclista para os motoristas. Já os fones de ouvido, além dos proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), comprometem a audição, sentido essencial para perceber o que acontece ao redor e garantir a segurança no trânsito.

