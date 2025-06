Café Colonial no Projeto Cor Ação acontece neste domingo

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

03 Jun 2025 - 16h18 Por Jessica C R

No próximo domingo, dia 08 de junho, das 8h30 às 11h30, o Projeto Cor Ação convida você e sua família para uma manhã especial repleta de sabores, acolhimento e solidariedade.

Será servido um delicioso Café Colonial com mais de 40 itens, incluindo pães, bolos, tortas, frios, doces, salgados, sucos e muito mais! Tudo preparado com muito carinho, em um ambiente acolhedor e com a proposta de transformar vidas através da solidariedade.

Todo valor arrecadado será revertido para as ações sociais do Projeto Cor Ação.

Informações:

Data: 08 de junho (domingo)

Horário: Das 8h30 às 11h30

Local: Projeto Cor Ação- Estrada Municipal, 710 – Residencial Dep. José Zavaglia (São Carlos/SP)

Valor:

R$49,00 por pessoa

Crianças até 5 anos não pagam

De 6 a 11 anos pagam meia

Informações e reserva : WhatsApp: (16) 99208-1956

Vagas limitadas! Garanta já o seu lugar e participe dessa manhã inesquecível com a gente!

