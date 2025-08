CadÚnico: número de famílias cadastradas em São Carlos ultrapassa 24 mil

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Carlos divulgou um novo balanço do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), apontando que 24.201 famílias estão registradas no sistema. A ferramenta, coordenada pelo Governo Federal, é essencial para a identificação e inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais de diferentes esferas — municipais, estaduais e federais.

O levantamento mostra que 9.619 famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família e outras 3.429 recebem o auxílio gás. Além disso, 698 famílias contam com o cartão alimentação e 4.117 pessoas recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Criado em 2001, o CadÚnico reúne informações detalhadas sobre a composição familiar, renda, escolaridade e situação de trabalho dos inscritos, o que permite ao poder público conhecer melhor a realidade socioeconômica da população e direcionar as políticas públicas.

De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, o CadÚnico é a principal porta de entrada para quem precisa acessar os programas sociais. “A inscrição é fundamental para promover a inclusão e combater a vulnerabilidade social”, destacou.

Quem pode se cadastrar - Podem se inscrever no CadÚnico famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759,00) ou com renda total de até três salários mínimos. O cadastro deve ser feito presencialmente, mediante apresentação dos seguintes documentos: documento com foto e CPF do responsável familiar; comprovante de residência; comprovante de renda (se houver); documentos originais de todos os membros da família. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em unidades específicas da cidade.

Confira locais de atendimento do CadÚnico em São Carlos:

- Unidade Central: Rua Conde do Pinhal, 2.190 – Centro

- CRAS Aracy: Rua José Antonio Migliato, 724 – Telefones: (16) 3375-8685 / 3368-4808 / 99627-9382 (WhatsApp)

- CRAS Jockey Clube: Rua Rio Paraguai, 295 – Telefones: (16) 3361-8241 / 3351-7621 / 99711-6377 (WhatsApp)

- CRAS Pacaembu (provisório): Rua Conde do Pinhal, 2.190 – Centro

- CRAS Santa Felícia: Rua José Quatrochi, 140 – Arnon de Mello – Telefones: (16) 3374-3937 / 3364-2773 / 99714-4927 (WhatsApp)

- CRAS Santa Eudóxia: Rua Vergílio Vedovelli, 400 – Telefones: (16) 3379-1441 / 99719-8768 (WhatsApp)

- CRAS São Carlos VIII: Rua Luiz Luchesi Filho, 01 – Telefones: (16) 3361-9396 / 3361-2130 / 99768-4879 (WhatsApp)

- CRAS Itatiaia: Rua Detino Pereira dos Santos, 68 – Telefone: (16) 99963-5302

