Cadela Índia auxilia Guarda Municipal na apreensão de quase 9 kg de drogas em São Carlos no primeiro semestre

A cadela farejadora Índia, integrante do Canil da Guarda Municipal de São Carlos, foi protagonista em diversas operações de combate ao tráfico de drogas realizadas entre janeiro e julho de 2025. Com faro apurado e treinamento especializado, Índia colaborou diretamente na localização de entorpecentes escondidos em terrenos baldios, canos e áreas de difícil acesso, contribuindo para a apreensão de quase nove quilos de drogas no período.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, foram apreendidas 1.888 porções de maconha, totalizando cerca de 5,5 quilos. A cocaína, embora com menor volume em peso — aproximadamente 1,2 quilo — superou em número de porções, com 3.032 unidades encontradas. O crack também apresentou números expressivos, com 2.728 porções apreendidas. Além disso, foram recolhidas 393 porções de dry, 273 de skank e 11 comprimidos de ecstasy.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou o papel da cadela Índia nas operações. “A Índia tem sido uma aliada fundamental no enfrentamento ao tráfico de drogas. Seu faro apurado já nos levou a esconderijos que jamais seriam localizados sem ela. O trabalho do Canil é um exemplo de como o investimento em inteligência e treinamento pode gerar resultados concretos para a segurança da população”, afirmou.

O comandante da Guarda Municipal, Célio Godoy, também comentou sobre o desempenho da equipe. “As operações com o apoio da Índia têm sido estratégicas e precisas. Ela atua com agilidade e eficiência, o que nos permite ampliar o alcance das ações preventivas. O Canil da GM está cada vez mais integrado às demandas da cidade, e os resultados falam por si”, disse.

Entre os casos atendidos pela Guarda Municipal recentemente está a ocorrência registrada no Jardim Jockey Club, onde a equipe abordou um adolescente de 16 anos que tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Após trabalho da cadela Índia, foi localizada uma sacola dentro de um cano ao lado da unidade de saúde, contendo 50 ependorfs de cocaína, 143 pedras de crack, 37 invólucros de maconha, 8 tubetes de haxixe e 6 de skank.

Em outra ação, no bairro Jardim Santa Angelina, a equipe do Canil realizava patrulhamento preventivo quando avistou diversos indivíduos que fugiram ao perceberem a presença da viatura. Após varredura com a cadela Índia, foi localizada uma sacola enterrada no canteiro central da Avenida João Dagnone, contendo 131 ependorfs de cocaína, 57 invólucros e 17 porções de maconha, 78 pedras de crack, 14 tubetes de skank, 12 porções de haxixe e 6 porções de dry.

Na Praça Tecumseh, a equipe do Canil abordou um grupo de indivíduos após atitude suspeita. Um adolescente confessou que vendia drogas no local. Após trabalho de faro com Índia, foi localizada, em uma mata próxima, uma sacola com 3 ependorfs de cocaína, 63 pedras de crack e 73 invólucros de maconha.

Já no bairro Jardim Hikari, a equipe do Canil avistou dois indivíduos que fugiram ao notar a aproximação da viatura. Após varredura com a cadela Índia, foi localizada, em meio ao mato, uma sacola contendo 138 invólucros de maconha, 39 ependorfs de cocaína, 34 pedras de crack, 21 tubetes de skank, 4 porções de haxixe, além de dinheiro.

Índia, da raça Pastor Belga Malinois, é uma das sucessoras da cadela Kyara, que se aposentou em 2023 após nove anos de serviço. Desde então, Índia tem se destacado como peça-chave nas operações do Canil. Também fazem parte do Canil da GM o labrador Murphy e Naja, também da raça Pastor Belga Malinois.

