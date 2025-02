Cadastro único será descentralizado em São Carlos

Cadastro Único - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, a pedido do prefeito Netto Donato, está descentralizando os atendimentos do Cadastro Único, programa social de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

A partir do próximo dia 5 de março os atendimentos serão ampliados para todos os 7 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), facilitando o acesso das famílias. O Cadastro Único é o instrumento do Governo Federal para a seleção de beneficiários e a integração de programas sociais, para seleção e inclusão nos programas de transferências de rendas, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

“Solicitei a descentralização do serviço para atender mais e melhor as pessoas que precisam se cadastrar ou se recadastrar e também para aproximar o poder público da população, bem como reduzir a espera no atendimento”, afirmou Netto Donato, prefeito de São Gisele Santucci, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, ressalta que a Seção de Gestão de Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único, localizado na rua Conde do Pinhal, nº 1.409, no centro, também continuará atendendo normalmente os beneficiários. “A descentralização vai contribuir para um atendimento célere e efetivo, já que o atendimento será no território da residência”, finalizou.

Em São Carlos 24.201 famílias estão inscritas no CadÚnico, 9.619 famílias são beneficiárias do Bolsa Família, 3.429 famílias recebem auxílio gás, 698 recebem o cartão alimentação e 4.117 pessoas recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Confira os endereços dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS:

- CRAS Aracy - R. José Antonio Migliato, 724, telefone 3375-8685;

- CRAS Jockey Clube - R. Rio Paraguai, 2950 - Jockey Club, telefone 3361-8241;

- CRAS Pacaembu - R. Paraná, 720 - Jd. Cruzeiro do Sul, telefone 3375-7505;

- CRAS Santa Felícia - R. José Quatrochi, 140 - São Carlos V, telefone 3374-3937;

- CRAS Santa Eudóxia - R. Vergílio Vedovelli, s/nº, telefone 3379-1441;

- CRAS São Carlos VIII - R. Luiz Luchesi Filho, 01 – telefone 3361-9396;

- CRAS Itatiaia - Rua Detino Pereira dos Santos, 68, Residencial Itatiaia, telefone 99963-5302.

