terça, 09 de dezembro de 2025
Cabo de telefonia se rompe e interdita trecho da Rua Miguel Petroni

Via permanece bloqueada no sentido Centro-Santa Felícia e a empresa responsável realiza reparos; trânsito segue desviado até a conclusão dos trabalhos

09 Dez 2025 - 09h31Por Flávio Fernandes
Um cabo de telefonia utilizado em serviços de acabamento cedeu e caiu sobre a Rua Miguel Petroni na manhã desta terça-feira (9), próximo a USP, em São Carlos. 

O bloqueio atinge o sentido Centro–bairro (Santa Felícia), justamente no lado da universidade. Motoristas que passam pelo local encontram sinalização e orientação de equipes que controlam o fluxo para evitar riscos e organizar o trânsito.

A empresa responsável, pela rede foi acionada logo cedo e já trabalha para remover o cabo e executar os reparos necessários. A expectativa é de que a via permaneça interditada até que os serviços sejam concluídos com segurança.

A recomendação aos motoristas é buscar rotas alternativas, enquanto o trecho segue bloqueado.

Últimas Notícias