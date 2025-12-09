Cabo de telefonia se rompe e interdita trecho da Rua Miguel Petroni

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos

Um cabo de telefonia utilizado em serviços de acabamento cedeu e caiu sobre a Rua Miguel Petroni na manhã desta terça-feira (9), próximo a USP, em São Carlos.

O bloqueio atinge o sentido Centro–bairro (Santa Felícia), justamente no lado da universidade. Motoristas que passam pelo local encontram sinalização e orientação de equipes que controlam o fluxo para evitar riscos e organizar o trânsito.

A empresa responsável, pela rede foi acionada logo cedo e já trabalha para remover o cabo e executar os reparos necessários. A expectativa é de que a via permaneça interditada até que os serviços sejam concluídos com segurança.

A recomendação aos motoristas é buscar rotas alternativas, enquanto o trecho segue bloqueado.

