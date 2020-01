Busfácil são carlos inicia recadastro de estudantes para 2020

A BusFácil, empresa que faz a gestão de bilhetagem eletrônica da Transportadora Turística Suzano Ltda (Suzantur) em São Carlos, está realizando até o dia 29 de fevereiro de 2020 o recadastro de estudantes para o Cartão Escolar, devido ao início do novo ano letivo.

Para o recadastro o estudante deve comparecer à BusFácil e apresentar os seguintes documentos originais: RG, CPF, comprovante de residência, o cartão de passe anterior e o atestado de matrícula do ano vigente de 2020 (com carimbo da instituição, assinatura, identificação do assinante ou o atestado com chave digital).

A BusFácil fica na Avenida São Carlos 1781 (na esquina da Catedral) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Informações: 16 3374-1066.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também