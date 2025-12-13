Busca por 'juventude eterna' expõe mulheres e cardiologista da Santa Casa faz alerta

Crédito: Scottwebb para Pexels

A pressão estética, a promessa de vitalidade e a enxurrada de conteúdo sobre hormônios nas redes sociais têm levado mais mulheres a buscar terapia de reposição de testosterona. Embora não haja dados oficiais atualizados — até porque não existem formulações aprovadas para uso feminino —, a tendência preocupa entidades médicas, que alertam para riscos graves de virilização e problemas metabólicos.

O médico cardiologista da Santa Casa de São Carlos, Vicente Matinata, ressalta que a população de uma forma geral está cansada e sobrecarregada. “Existe o quadro do corpo ideal. Isso muitas vezes é mostrado nas redes sociais e pelos influencers. Determinados tipos de corpo são tomados como espelho. E para chegar a ter este modelo de corpo você tem que quase promover uma dedicação exclusiva a este objetivo, tanto na atividade física e na alimentação e também, no caso da maioria dos casos, inclui ainda o uso de anabolizantes. Muitas vezes, estes anabolizantes são aplicados por via oral. Muitas vezes as mulheres usam o chamado ‘chip da beleza’, que tem testosterona. Muitas mulheres também aplicam testosterona no próprio corpo de forma injetável.

EFEITOS COLATERAIS – Matinata alerta que quanto mais a mulher adiciona testosterona no corpo mais ela aumenta as chances de hipertensão arterial, de aumentar o colesterol ruim e, principalmente, reduz muito o colesterol bom, aumentando as chances de ter um AVC, infarto do miocárdio ou uma trombose, além de lesões hepáticas. “O uso de anabolizantes por mulheres pode causar uma série de efeitos colaterais de virilização, incluindo voz grossa, aumento de pelos (hirsutismo) e acne, devido ao aumento dos níveis de hormônios androgênicos, como a testosterona”, destaca.

Ele afirma que vários profissionais, mesmo médicos, têm o intuito de prescrever testosterona. “E muitas pacientes, quando vão nestes médicos, já vai com o intuito de tomar este tipo de substância e aí surgem todos os efeitos colaterais que nós já comentamos. A mulher pode ter falta de testosterona, mas na mulher ela sempre existe em níveis muito baixos”.

