Buracos enormes causam irritação em moradores do Jardim Hikare

Crédito: Divulgação

Um “prêmio desolador” e a única via que não recebeu melhoramentos do Poder Público Municipal. Esta é a situação de moradores da rua José Calijuri, no Jardim Hikare, em São Carlos, que são obrigados a conviver um piso asfáltico em estado de deterioração e com enormes crateras.

Na tarde desta sexta-feira, 3, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e não esconderam a indignação. Segundo eles, via WhatsApp, a José Calijuri é uma das ruas que terminam na Avenida Eliza Gonzáles Rabelo (Marginal próximo ao Parque do Kartódromo) e a única que não foi asfaltada.

“Segundo informações dos funcionários da Bandeirantes na época, o motivo seria que o prefeito (Airton Garcia) queria que fosse feito bueiros apenas nessa rua, sendo que em todas as outras próximas não possuem e foram asfaltadas”, disse um reclamante.

Informou ainda o morador que, com o passar dos meses, os buracos foram ficando enormes e alguns moradores não conseguem sair das casas devido as crateras.

“Já contatamos a Prefeitura, vários vereadores e nenhuma providência foi tomada até o momento e a rua está ficando intransitável”, justificou.

