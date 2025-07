Buraco preocupa motoristas no Jardim Bandeirantes

Compartilhar no facebook

Motoristas que trafegam pela Miguel João, no Jardim Bandeirantes, devem redobrar a atenção. Um buraco aberto no final da via, próximo ao semáforo, tem causado preocupação entre os condutores que passam diariamente pelo local.

O problema representa risco tanto para motoristas quanto para motociclistas, especialmente durante a noite ou em dias de chuva, quando a visibilidade é reduzida. Não há sinalização no trecho, o que aumenta o perigo de acidentes.

A orientação é que quem trafega pelo local reduza a velocidade e mantenha atenção redobrada até que a situação seja resolvida.

