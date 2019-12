Buraco no asfalto deixa morador indignado no Nova São Carlos

Crédito: Divulgação

Um buraco em frente a uma residência é motivo de revolta por parte de um leitor do São Carlos Agora que entrou em contato para reclamar do descaso da Prefeitura Municipal.

Ele reside na rua Elias Miguel Mhirdaui, no numeral 318, no Jardim Nova São Carlos. Via WhatsApp disse que é amputado e a esposa está acamada e o buraco faz com que encontrem dificuldades quando necessitam sair de casa.

“O mais interessante é que recapearam uma rua atrás de minha casa e esse buraco até o momento ninguém toma providências.

Na época do recape ao lado fui até o pessoal para ver se poderiam fazer essa gentileza (tapar a cratera) e disseram que não”, salientou. “O problema existe há meses. Se bobear, está perto de fazer aniversário de um ano”, disse.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também