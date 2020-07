Buraco no asfalto atinge rede de esgoto no centro

Crédito: Divulgação

O mal cheiro tem tirado o sossego e a paciência de moradores, comerciantes e pedestres bem no centro de São Carlos. Na rua José Bonifácio, região do Fórum Trabalhista e Banco do Povo, um buraco no asfalto atingiu a rede de esgoto.

A consequência, além do perigo para motoristas e transeuntes, é o mal cheiro exalado do local.

Na manhã desta quinta-feira, 16, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e informaram que o problema ocorre há mais de uma semana.

“Neste período já entramos em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), com a Prefeitura Municipal e até com os vereadores. Mas acho que o pessoal deve estar mais preocupado em ‘caçar’ votos do que com os problemas da cidade”, ironizou o reclamante que pede providências. “Literalmente somos obrigados a cheirar m... todos os dias”, finalizou.

Mande seu recado (sempre com uma foto) para o email faleconosco@saocarlosagora.com.br ou pelo WhatsApp 16 99963-6036.

