Buraco na rua e postes com luminárias queimadas causam queda de ciclista

Buraco no asfalto seria um dos motivos da queda do ciclista - Crédito: Divulgação

Um buraco na rua aliado a escuridão causada por luminárias queimadas em postes teriam sido as causas principais que originou a queda de um ciclista na noite desta terça-feira, 23, no Jardim Monte Carlo. A vítima, com ferimento na testa, necessitou ser medicada na UPA Vila Prado.

O local da queda foi no início da rua Antonio Leopoldino Galvão, próximo ao numeral 197. Familiares da vítima e moradores nas proximidades, indignados, entraram em contato com o São Carlos Agora e afirmaram que várias luzes estão queimadas e no período noturno o local fica escuro e a sensação de insegurança é grande. De acordo com um dos reclamantes, contatos foram feitos com a CPFL Paulista, porém nenhuma atitude foi tomada até a presente data.

“Olha meu sogro, agora na UPA, todo ralado. Caiu de bicicleta”, lamentou outro leitor do portal. Além da escuridão, o motivo da queda seria o fato de ter um buraco enorme na rua em questão. “As luzes no local devem estar queimadas e ele não percebeu”, finalizou.

