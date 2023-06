Buraco leva perigo e prejuízo a motoristas e motociclistas no Cidade Aracy

Na tarde desta segunda-feira (5) um motorista entrou em contato com a redação do São Carlos Agora informando que transitava com o seu carro pelo local

e teve a lataria do veículo riscada devido a um pedaço de ferro preso a uma pedra de concreto que foi colocado dentro do buraco.

Ele pede providências ao poder público municipal para que a situação seja resolvida.

Um buraco existente no cruzamento da avenida Tetracampeonato com a rua Paulino Nunes, no Cidade Aracy leva perigo a motociclistas e motoristas, além de causar prejuízo.