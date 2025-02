Compartilhar no facebook

Trânsito precisou ser interditado - Crédito: Maycon Maximino

Nesta segunda-feira (17), um grande buraco se abriu no meio da Avenida Trabalhador São-Carlense, na esquina com a Rua Dona Alexandrina, interditando a faixa da esquerda da via. O local foi sinalizado pela equipe de trânsito para evitar acidentes.

A suspeita é de que o problema tenha relação com a rede de água. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção. Ainda não há previsão para reparo.

