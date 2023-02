Buraco em rua incomoda moradores no Jardim das Torres Prolongamento

SIGA O SCA NO

Buraco causa transtornos no Jardim das Torres Prolongamento - Crédito: Divulgação

Um grande buraco no cruzamento da Avenida Mário Pinotti com a rua Orlando Martinês, no Jardim das Torres Prolongamento tem causado incômodo para muitos moradores.

Os reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram que a ‘cratera’ tem causado grande perigo para motoristas e motociclistas. Até mesmo para pedestres.

De acordo com eles, o intuito de tornar público o problema é no sentido de que a reivindicação seja atendida e que as autoridades municipais realize a manutenção necessária.

