Buraco de grandes proporções causa transtornos no bairro Santa Felícia

Moradores e motoristas que trafegam pelo bairro Santa Felícia têm enfrentado dificuldades devido a um buraco de grandes proporções localizado no cruzamento das ruas Marcus Vinícius de Mello Moraes e Sebastião Sampaio Osório.

De acordo com relatos, o buraco ocupa boa parte da via, obrigando carros, motos e até ônibus do transporte coletivo a desviarem para conseguir passar pelo local. A situação aumenta o risco de acidentes, principalmente em horários de maior movimento, além de causar danos aos veículos.

Moradores da região afirmam que o problema já foi comunicado aos órgãos competentes, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Eles pedem uma solução urgente, como o reparo da via ou, ao menos, a sinalização adequada para alertar os condutores.

Enquanto o buraco não é consertado, quem passa pelo cruzamento precisa redobrar a atenção para evitar acidentes e prejuízos.

Entramos em contato com assessoria da Prefeitura Municipal, que nos informou que a denúncia será encaminhada para a Secretaria de Consevação Urbana para providências.

