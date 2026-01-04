Bueiros entupidos preocupam moradores na rua São Joaquim no Centro

Moradores e comerciantes da rua São Joaquim, na região central de São Carlos, denunciaram neste sábado (3) a situação de bueiros entupidos, especialmente na esquina com a rua Capitão Alberto Mendes Júnior. Segundo relatos, os dispositivos de drenagem estão cheios de lixo, o que tem provocado acúmulo de água parada.

A condição preocupa quem circula pelo local diariamente. Além do risco de alagamentos em dias de chuva, moradores alertam para o perigo à saúde pública, já que a água acumulada pode se tornar foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“É um perigo. O bueiro está cheio de lixo e com água parada. Isso dá dengue”, afirmou um morador.

A região é de grande movimento, com intenso fluxo de veículos e pedestres, o que aumenta a preocupação com possíveis transtornos, principalmente durante o período de chuvas típicas do verão.

A população pede que realize a limpeza dos bueiros e intensifique ações de manutenção preventiva, evitando novos entupimentos e riscos à saúde e à mobilidade urbana.

